Поліція вилучила понад 2,6 тонн кокаїну біля берегів Португалії

Правоохоронні органи вилучили понад 2,6 тонни кокаїну, ринкова вартість якого оцінюється в 500 млн євро, в Атлантичному океані біля узбережжя Португалії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на італійську прикордонну та митну поліцію, пише "Європейська правда".

Наркотики було виявлено на борту "надшвидкісного океанського надувного катера з жорстким корпусом", який контрабандисти зазвичай використовують для підйому незаконних вантажів, скинутих у море великими суднами, що прибувають із Південної Америки, йдеться в заяві поліції.

Четверо осіб, які перебували на борту судна, були заарештовані – двоє іспанців, мешканець Гібралтару та албанець, який проживає в Італії.

Операція була проведена у співпраці з іспанськими та португальськими органами влади, а координацію розслідування здійснювали італійські прокурори з північного міста Брешія.

"Оптова вартість кокаїну оцінюється приблизно в 78 млн євро. Після доставки до пункту призначення та розведення для роздрібного продажу наркотики могли б принести загальний дохід у розмірі близько 500 млн євро", – йдеться в заяві.

У квітні у кількох супермаркетах у Нідерландах виявили пакунки з наркотиками у вантажах бананів, що прибули до магазинів.

В Британії виявили кокаїн на 9,4 млн доларів у партії спідньої білизни.