Полиция изъяла более 2,6 тонн кокаина у берегов Португалии

Правоохранительные органы изъяли более 2,6 тонн кокаина, рыночная стоимость которого оценивается в 500 млн евро, в Атлантическом океане у побережья Португалии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую пограничную и таможенную полицию, пишет "Европейская правда".

Наркотики были обнаружены на борту "сверхскоростного океанского надувного катера с жестким корпусом", который контрабандисты обычно используют для подъема незаконных грузов, сброшенных в море крупными судами, прибывающими из Южной Америки, говорится в заявлении полиции.

Четверо человек, находившихся на борту судна, были арестованы – двое испанцев, житель Гибралтара и албанец, проживающий в Италии.

Операция была проведена в сотрудничестве с испанскими и португальскими властями, а координацию расследования осуществляли итальянские прокуроры из северного города Брешия.

"Оптовая стоимость кокаина оценивается примерно в 78 млн евро. После доставки в пункт назначения и разведения для розничной продажи наркотики могли бы принести общий доход в размере около 500 млн евро", – говорится в заявлении.

В апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в партиях бананов, поступивших в магазины.

В Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.