Норвезький літак екстрено приземлився у Відні через тріщину в лобовому склі

Літак авіакомпанії Norwegian, який виконував рейс до хорватського Дубровника, був змушений змінити маршрут і здійснити посадку у Відні після того, як у його лобовому склі з’явилася тріщина.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався вранці 27 липня. За словами представниці авіакомпанії Norwegian Еліне Хюгген Скарі, пошкодження виникло у склі у кабіні пілотів.

"У цього літака з’явилася тріщина у лобовому склі, у кабіні пілотів. Пілоти вирішили здійснити посадку, щоб оглянути її", – сказала вона.

Через ситуацію екіпаж звернувся із запитом на пріоритетну посадку в найближчому аеропорту. Літак безпечно приземлився у Відні, де його мають оглянути технічні спеціалісти.

Наразі авіакомпанія не повідомляла про постраждалих чи додаткові обставини події.

Нещодавно літак авіакомпанії Ryanair, що прямував із грецького міста Салоніки до німецького Мюнхена, повернувся до Греції після того, як під час польоту сталася серйозна відмова двигуна.

28 червня на північному сході Франції розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів, внаслідок чого загинули всі одинадцять людей, що були на борту.