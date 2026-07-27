Норвежский самолет совершил экстренную посадку в Вене из-за трещины на лобовом стекле

Самолет авиакомпании Norwegian, выполнявший рейс в хорватский Дубровник, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Вене после того, как в его лобовом стекле появилась трещина.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел утром 27 июля. По словам представительницы авиакомпании Norwegian Элине Хюгген Скари, повреждение возникло в стекле кабины пилотов.

"У этого самолета появилась трещина в лобовом стекле в кабине пилотов. Пилоты решили совершить посадку, чтобы осмотреть её", – сказала она.

В связи с этой ситуацией экипаж обратился с запросом на приоритетную посадку в ближайшем аэропорту. Самолет благополучно приземлился в Вене, где его должны осмотреть технические специалисты.

На данный момент авиакомпания не сообщала о пострадавших или дополнительных обстоятельствах происшествия.

Недавно самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из греческого города Салоники в немецкий Мюнхен, вернулся в Грецию после того, как во время полета произошел серьезный отказ двигателя.

28 июня на северо-востоке Франции разбился гражданский самолёт, перевозивший парашютистов, в результате чего погибли все одиннадцать человек, находившиеся на борту.