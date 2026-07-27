У Литві незабаром почнуть будувати завод з виробництва і ремонту танків Leopard

Будівельна компанія YIT Lietuva на замовлення Lithuania Defense Services побудує у Каунасі завод із складання та ремонту танків Leopard 2A8 вартістю близько 30 млн євро.

Про це у компанії YIT повідомили 27 липня, пише "Європейська правда".

Зокрема, компанія підписала угоду з Lithuania Defence Services про будівництво заводу із виробництва та обслуговування танків Leopard 2A8 у Каунаській вільній економічній зоні в Литві. Загальна вартість проєкту становить близько 30 мільйонів євро. Lithuania Defense Services – це спільне підприємство, засноване у 2022 році в Литві двома німецькими виробниками озброєння, компаніями Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann.

Початок будівництва заплановано на серпень цього року, а завершення – на листопад 2027 року. YIT Lietuva відповідатиме як за проєктні, так і за будівельні роботи.

"Цей проєкт є значущим не лише для нашої компанії, а й для Литви в цілому. Він сприятиме зміцненню оборонної інфраструктури країни та відіграватиме важливу роль у забезпеченні технічної готовності Збройних сил Литви в майбутньому", – зазначив Кястутіс Ванагас, генеральний директор YIT Lietuva.

Новий завод зведуть на території площею майже 10 гектарів. Комплекс включатиме основну виробничу будівлю та споруди допоміжного призначення.

Нагадаємо, у червні литовський державний завод Giraitė розпочав виробництво протидронових боєприпасів.

Крім того, у Литві хочуть залучити в країну більше українських компаній ОПК.