В Литве вскоре начнут строить завод по производству и ремонту танков Leopard

Строительная компания YIT Lietuva по заказу Lithuania Defense Services построит в Каунасе завод по сборке и ремонту танков Leopard 2A8 стоимостью около 30 млн евро.

Об этом в компании YIT сообщили 27 июля, пишет "Европейская правда".

В частности, компания подписала соглашение с Lithuania Defence Services о строительстве завода по производству и обслуживанию танков Leopard 2A8 в Каунасской свободной экономической зоне в Литве. Общая стоимость проекта составляет около 30 млн евро. Lithuania Defense Services – это совместное предприятие, основанное в 2022 году в Литве двумя немецкими производителями вооружения, компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Начало строительства запланировано на август этого года, а завершение – на ноябрь 2027 года. YIT Lietuva будет отвечать как за проектные, так и за строительные работы.

"Этот проект имеет большое значение не только для нашей компании, но и для Литвы в целом. Он будет способствовать укреплению оборонной инфраструктуры страны и сыграет важную роль в обеспечении технической готовности Вооруженных сил Литвы в будущем", – отметил Кястутис Ванагас, генеральный директор YIT Lietuva.

Новый завод будет построен на территории площадью почти 10 гектаров. Комплекс будет включать основное производственное здание и сооружения вспомогательного назначения.

Напомним, в июне литовский государственный завод Giraitė начал производство противодроновых боеприпасов.

Кроме того, в Литве хотят привлечь в страну больше украинских компаний ОПК.