Польський віцепрем’єр про розкол у "ПіС": хай хоч голови повідривають

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його мало хвилює розкол у головній опозиційній партії Польщі "Право і справедливість".

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у інтерв’ю WP.

Він зауважив, що його мало хвилює ситуація в "ПіС", де понад три десятки депутатів на чолі з експрем’єром Матеушем Моравецьким залишають партію внаслідок розколу.

"Хай собі голови повідривають, це їхня справа. Матеуш Моравецький хоче стати головою "ПіС", а не вийти з "ПіС". І, на мою думку, рано чи пізно він цього досягне, навіть якщо не зараз", – сказав Косіняк-Камиш.

Він також сумнівається у можливому союзі своєї Польської селянської партії з Матеушем Моравецьким.

"Ми – на одному боці, "ПіС" – на іншому, тож простір для співпраці… невеликий, якщо взагалі є", – зауважив він.

Нагадаємо, більшість поляків не вірять, що партія "Право і справедливість" спроможна повернутись до влади після виборів 2027 року без колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Матеуш Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців.

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.