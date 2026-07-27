Вице-премьер Польши о расколе в "ПиС": пусть хоть головы поотрывают

Вице-премьер и министр обороны Польши, председатель Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его мало волнует раскол в главной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью WP.

Он отметил, что его мало волнует ситуация в "ПиС", где более трех десятков депутатов во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким покидают партию в результате раскола.

"Пусть себе головы поотрывают, это их дело. Матеуш Моравецкий хочет стать главой "ПиС", а не выйти из "ПиС". И, на мой взгляд, рано или поздно он этого добьётся, даже если не сейчас", – сказал Косиняк-Камыш.

Он также сомневается в возможном союзе своей партии с Матеушем Моравецким.

"Мы – на одной стороне, "ПиС" – на другой, поэтому пространство для сотрудничества… невелико, если оно вообще есть", – отметил он.

Напомним, большинство поляков не верят, что партия "Право и справедливость" способна вернуться к власти после выборов 2027 года без бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого.

24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Матеуш Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа изгнанных депутатов.

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.