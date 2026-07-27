В Германии смерч повредил десятки домов

Смерч на севере Германии в воскресенье вечером повредил около 50 зданий.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

От непогоды вечером 26 июля пострадали несколько районов земли Шлезвиг-Гольштейн, прежде всего городок Глюкштадт и близлежащие населенные пункты.

Смерч, обрушившийся около 19:00, нанес особенно большой ущерб в промышленной зоне, пострадали также жилые здания – всего около 50. Только в Глюкштадте повреждено примерно 25 зданий.

Erhebliche Schäden nach #Tornado in #Glückstadt:

Heute Abend (26.07.2026) zog gegen 18:50 Uhr ein Tornado durch den Süden von Glückstadt in Schleswig-Holstein. Laut Zeugen sind mehrere Straßenzüge betroffen. Videos zeigen den Tornado. Mehr folgt noch.



📸 Fotos ©Sören Hennicke pic.twitter.com/waMztVmJN4 – TorKUD.de (@TorKUDde) July 26, 2026

Ветер срывал фрагменты кровель веранд, гаражей и садовых беседок. В пожарно-спасательной службе сообщают, что в отдельных случаях сорванные конструкции унесло на расстояние до 100 метров. При этом все пострадавшие дома остаются пригодными для проживания.

Marcus Brandt/dpa

Пострадала также надземная кабельная сеть железной дороги, из-за чего поезда пришлось направлять по альтернативным маршрутам.

В середине июля непогода на юге Германии привела к гибели человека и ущербу в сотни тысяч евро.

В начале июня непогода нанесла большой ущерб курортному горному поселку в Румынии.