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В Германии смерч повредил десятки домов

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Новости — Понедельник, 27 июля 2026, 16:57 — Мария Емец

Смерч на севере Германии в воскресенье вечером повредил около 50 зданий.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

От непогоды вечером 26 июля пострадали несколько районов земли Шлезвиг-Гольштейн, прежде всего городок Глюкштадт и близлежащие населенные пункты.

Смерч, обрушившийся около 19:00, нанес особенно большой ущерб в промышленной зоне, пострадали также жилые здания – всего около 50. Только в Глюкштадте повреждено примерно 25 зданий. 

Ветер срывал фрагменты кровель веранд, гаражей и садовых беседок. В пожарно-спасательной службе сообщают, что в отдельных случаях сорванные конструкции унесло на расстояние до 100 метров. При этом все пострадавшие дома остаются пригодными для проживания. 

Marcus Brandt/dpa
Marcus Brandt/dpa

Пострадала также надземная кабельная сеть железной дороги, из-за чего поезда пришлось направлять по альтернативным маршрутам.

В середине июля непогода на юге Германии привела к гибели человека и ущербу в сотни тысяч евро.

В начале июня непогода нанесла большой ущерб курортному горному поселку в Румынии.

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Германия стихийные бедствия
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