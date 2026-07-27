НАБУ: колишній держсекретар МЗС організував схему з коштами іноземних донорів для України

НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, що заволоділа коштами від іноземних донорів на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, пише "Європейська правда".

За даними слідства, учасники злочинної групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн США на момент вчинення злочину).

Організатором схеми називають колишнього державного секретаря МЗС, який був на посаді з 2020 по 2024 рік. На той момент, за міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цю посаду обіймав Олександр Баньков.

Також серед підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації; бухгалтер громадської організації.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення, заявили у НАБУ.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Підозрюваним інкримінують вчинення правопорушень за трьома різними статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209.

Варто зазначити, посада державного секретаря є найвищою посадою в дипломатичній службі, яка не має статусу політичної.