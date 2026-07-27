НАБУ: экс-госсекретарь МИД организовал схему со средствами иностранных доноров для Украины

НАБУ и САП заявили о раскрытии организованной преступной группы во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины, которая присвоила средства иностранных доноров в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, участники преступной группы завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры.

На данный момент следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно $1,28 млн США на момент совершения преступления).

Организатором схемы называют бывшего государственного секретаря МИД, который занимал эту должность с 2020 по 2024 год. На тот момент, при министре иностранных дел Дмитрии Кулебе, эту должность занимал Александр Баньков.

Также среди подозреваемых – бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации; бухгалтер общественной организации.

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических представительств направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение, заявили в НАБУ.

Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемым инкриминируется совершение правонарушений по трем различным статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209.

Стоит отметить, что должность государственного секретаря является высшей должностью в дипломатической службе, не имеющей статуса политической.