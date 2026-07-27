У Франції повідомили про понад сотню арештів, пов’язаних з лісовими пожежами

У Франції з 6 липня здійснили 162 арешти за навмисне розпалювання лісових пожеж, які охопили країну цього місяця.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на заяву прем’єра Франції Себастьєна Лекорню, пише "Європейська правда".

Глава уряду Франції зазначив, що пожежі, які зараз вирують у країні, здебільшого виникають через людську недбалість – кидання недопалків, барбекю, роботу, виконану без запобіжних заходів тощо. Лекорню нагадав, що навмисний підпал карається 15 роками позбавлення волі.

"Не всі ці пожежі – випадкові випадки. Деякі з них розпалюються навмисно: це злочин, який карається 15 роками позбавлення волі…9 з 10 пожеж спричинені діями людини", – сказав він.

Щоб запобігти виникненню пожеж, прем'єр-міністр закликав дотримуватися профілактичних заходів для боротьби з вогнем.

"Відкладіть будівельні роботи, розчистіть свою ділянку від чагарників, не паліть поблизу рослинності: ці прості дії рятують ліси, будинки та життя", – наголосив посадовець.

Франція вже кілька днів потерпає від масштабних лісових пожеж. Найгірша ситуація наразі спостерігається у департаменті Жиронда. За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж звернувся з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.

У Єврокомісії попередили, що Механізм цивільного захисту ЄС вже вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж.