Во Франции сообщили о более чем сотне арестов, связанных с лесными пожарами

Во Франции с 6 июля было произведено 162 ареста за умышленное поджоги лесных пожаров, охвативших страну в этом месяце.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, пишет "Европейская правда".

Глава правительства Франции отметил, что пожары, которые сейчас бушуют в стране, в основном возникают из-за человеческой халатности – бросания окурков, барбекю, работ, выполненных без мер предосторожности, и т. д. Лекорню напомнил, что умышленный поджог наказывается 15 годами лишения свободы.

"Не все эти пожары – случайные происшествия. Некоторые из них разжигаются умышленно: это преступление, которое наказывается 15 годами лишения свободы… 9 из 10 пожаров вызваны действиями человека", – сказал он.

Чтобы предотвратить возникновение пожаров, премьер-министр призвал соблюдать профилактические меры по борьбе с огнем.

"Отложите строительные работы, расчистите свой участок от кустарника, не курите вблизи растительности: эти простые действия спасают леса, дома и жизни", – подчеркнул чиновник.

Франция уже несколько дней страдает от масштабных лесных пожаров. Наихудшая ситуация в настоящее время наблюдается в департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж обратился с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.

В Еврокомиссии предупредили, что Механизм гражданской защиты ЕС уже исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров.