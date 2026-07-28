Сибіга відреагував на затримання підозрюваних у побитті української пари в Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі правоохоронним органам за оперативне затримання двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що українська сторона очікує на "на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних".

За його словами, Україна й надалі уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідне консульське сприяння постраждалим громадянам.

"Вчергове закликаю окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях. Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога", – підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, 26 липня у польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару. Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".

Ввечері 27 липня стало відомо про затримання двох підозрюваних у побитті.