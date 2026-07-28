Сибига отреагировал на задержание подозреваемых в избиении украинской пары в Польше

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил польские власти и правоохранительные органы за оперативное задержание двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что украинская сторона ожидает "полного, объективного и беспристрастного расследования, установления всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания виновных".

По его словам, Украина и в дальнейшем будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимое консульское содействие пострадавшим гражданам.

"В очередной раз призываю отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, которое в конечном итоге превращается в конкретные физические нападения на улицах. Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от общего извечного врага", – подчеркнул Сибига.

Напомним, 26 июля в польском городе Вроцлав напали на молодую украинскую пару. Отмечается, что пара зашла в магазин недалеко от своего дома, а после того, как они вышли на улицу, несколько мужчин начали преследовать их. Причиной нападения, как утверждается, стал "их акцент".

Вечером 27 июля стало известно о задержании двух подозреваемых в избиении.