Литва виявляє спроби незаконного перевезення мігрантів через тунелі з Білорусі

Литва виявляє десятки спроб незаконного перевезення мігрантів через тунелі з Білорусі, при цьому посадовці впевнені, що до цієї операції, найімовірніше, причетні представники білоруського режиму.

Про це розповів голова Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Любаєвас зазначив, що литовські прикордонники помітили зміну тактики у нелегалів.

"Вони дедалі частіше використовують тунелі або печери", – сказав голова прикордонної служби.

Він додав, що прикордонники виявили "десятки місць", де "майже напевно" риють тунелі.

Раніше VSAT повідомляла, що прикордонники виявили на південному сході Литви тунель, який веде з Білорусі.

"Без логістичної підтримки з боку білоруських прикордонників це було б неможливо. По-перше, уся ця діяльність відбувається прямо біля кордону. По-друге, є потреба у постачанні деревини, оскільки тунель має дерев’яні опори", – сказав Любаєвас.

Тому, за його словами, литовська сторона впевнена, що "білоруська влада або закриває на це очі, або активно допомагає мігрантам копати ці тунелі".

"Можливо, вони не копають їх самі, але ця робота, очевидно, організовується з використанням мігрантів", – додав він.

За словами Любаєваса, цього року такі випадки стали частішими, хоча перші подібні тунелі були виявлені ще минулого року. Він не надав журналістам точних цифр.

Він зазначив, що раніше мігранти використовували подібні методи на білорусько-польському кордоні.

Нагадаємо, у травні VSAT не допустила до Литви 38 мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі через підземний тунель.

А у Польщі біля кордону з Білоруссю виявили підземний тунель, яким скористалися 180 мігрантів.