Литва выявляет попытки незаконной перевозки мигрантов через туннели из Беларуси

Литва выявляет десятки попыток незаконной перевозки мигрантов через туннели из Беларуси, при этом чиновники уверены, что к этой операции, скорее всего, причастны представители белорусского режима.

Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Любаевас отметил, что литовские пограничники заметили изменение тактики у нелегалов.

"Они все чаще используют туннели или пещеры", – сказал глава пограничной службы.

Он добавил, что пограничники обнаружили "десятки мест", где "почти наверняка" роют туннели.

Ранее VSAT сообщала, что пограничники обнаружили на юго-востоке Литвы туннель, ведущий из Беларуси.

"Без логистической поддержки со стороны белорусских пограничников это было бы невозможно. Во-первых, вся эта деятельность происходит прямо у границы. Во-вторых, требуется поставка древесины, поскольку туннель имеет деревянные опоры", – сказал Любаевас.

Поэтому, по его словам, литовская сторона уверена, что "белорусские власти либо закрывают на это глаза, либо активно помогают мигрантам рыть эти туннели".

"Возможно, они не роют их сами, но эта работа, очевидно, организуется с использованием мигрантов", – добавил он.

По словам Любаеваса, в этом году такие случаи стали чаще, хотя первые подобные туннели были обнаружены еще в прошлом году. Он не предоставил журналистам точных цифр.

Он отметил, что ранее мигранты использовали подобные методы на белорусско-польской границе.

Напомним, в мае VSAT не допустила в Литву 38 мигрантов, которые пытались попасть в страну из Беларуси через подземный туннель.

А в Польше у границы с Беларусью обнаружили подземный туннель, которым воспользовались 180 мигрантов.