Британська депутатка судиться з компанією Маска через сексуалізовані дипфейки

Британська депутатка, яка подала позов проти компанії xAI Ілона Маска через фейкові зображення сексуального характеру, створені платформою Grok AI, заявила, що буде домагатися судового наказу, який заборонить чат-боту генерувати зображення сексуального характеру з її зображенням без її згоди.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Лейбористка Джес Асато заявила минулого місяця, що користувачі створили її фейкові зображення, а також фейкове відео, на якому її "напували хлороформом і готували до сексуального насильства", після того, як вона публічно розкритикувала Маска та Grok.

Вона подала позов до Вищого суду Лондона за неправомірне використання приватної інформації та порушення законів про захист даних і стверджує, що спосіб, у який Grok був розроблений та навчений, дозволив йому генерувати сексуалізований контент.

Як свідчать матеріали судової справи, Асато домагається ухвалення постанови, яка зобов’яже xAI "вжити ефективних і постійних технічних заходів" для того, щоб Grok не міг створювати підроблені зображення з її участю.

У лютому експрем’єр Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Також писали, що британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.