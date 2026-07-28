Британская депутатка судится с компанией Маска из-за сексуализированных дипфейков

Британская депутатка, подавшая иск против компании xAI Илона Маска из-за фейковых изображений сексуального характера, созданных платформой Grok AI, заявила, что будет добиваться судебного приказа, который запретит чат-боту генерировать изображения сексуального характера с ее изображением без ее согласия.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Лейбористка Джесс Асато заявила в прошлом месяце, что пользователи создали её фейковые изображения, а также фейковое видео, на котором её "одурманивали хлороформом и готовили к сексуальному насилию", после того как она публично раскритиковала Маска и Grok.

Она подала иск в Высший суд Лондона за неправомерное использование личной информации и нарушение законов о защите данных и утверждает, что способ, которым Grok был разработан и обучен, позволил ему генерировать сексуализированный контент.

Как следует из материалов судебного дела, Асато добивается принятия постановления, которое обяжет xAI "принять эффективные и постоянные технические меры" для того, чтобы Grok не мог создавать поддельные изображения с её участием.

В феврале экс-премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое регулировало бы доступ детей к социальным сетям и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

Также сообщалось, что британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений детей.