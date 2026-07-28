Венгрия создает новый орган по борьбе с коррупцией эпохи Орбана

В Венгрии одобрили создание нового агентства, задачей которого является возвращение незаконно присвоенных государственных средств, прежде всего тех, что были растрачены за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Во вторник, 28 июля, венгерские депутаты одобрили создание Национального агентства по возврату активов, выполнив тем самым одно из ключевых антикоррупционных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра.

Агентство станет основой усилий нового правительства, направленных на привлечение к ответственности бывших чиновников эпохи Орбана.

Как отмечается, в отличие от антикоррупционных органов в других странах Европы, новый венгерский орган будет объединять полномочия, которые обычно распределены между прокуратурой, полицией, финансовыми следователями и гражданскими адвокатами.

Среди его наиболее широких полномочий – право принимать на себя расследование коррупционных дел других органов, получать доступ к конфиденциальным финансовым данным и налагать штрафы в размере до 5 млрд форинтов ($16 млн) за препятствование расследованию.

Агентство будет уполномочено расследовать преступления, привлекать подозреваемых к уголовной ответственности, подавать гражданские иски с целью возврата активов и даже временно брать под контроль компании, подозреваемые во владении незаконно полученными государственными активами.

Недавно Мадьяр заявил, что его страна планирует расширить налоговую базу для компаний, отменив "избирательные" налоги эпохи Орбана.

Также сообщалось, что правительство Венгрии направило в полицию отчет о подозрении в нецелевом использовании государственных средств при закупке учебного программного обеспечения, осуществленной предыдущей администрацией.