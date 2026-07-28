Трамп виступить з промовою на похороні Грема

Президент США Дональд Трамп виступить з промовою на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який відбудеться 28 липня.

Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

Тіло Грема буде доставлено до Капітолія США, де республіканець понад 30 років працював. Пізніше у Вашингтонському національному соборі відбудеться похоронна служба за участю законодавців та іноземних лідерів.

Очікується, що президент Дональд Трамп виступить у соборі разом із Шоном Ганніті з Fox News та іншими консервативними лідерами.

Також очікується, що з промовою виступить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Це початок дводенних поминальних церемоній; поховання відбудеться в середу в його рідному штаті Південна Кароліна.

Участь у похороні сенатора Грема візьмуть також президент України Володимир Зеленський та фінський лідер Александр Стубб.

У рамках візиту до Вашингтона Зеленський матиме зустріч з Трампом у Білому домі.