Трамп выступит с речью на похоронах Грэма

Президент США Дональд Трамп выступит с речью на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, которые состоятся 28 июля.

Об этом сообщает ABC News, пишет "Европейская правда".

Тело Грэма будет доставлено в Капитолий США, где республиканец проработал более 30 лет. Позже в Вашингтонском национальном соборе состоится поминальная служба с участием законодателей и иностранных лидеров.

Ожидается, что президент Дональд Трамп выступит в соборе вместе с Шоном Ханнити из Fox News и другими консервативными лидерами.

Также ожидается, что с речью выступит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Это начало двухдневных поминальных церемоний; похороны состоятся в среду в его родном штате Южная Каролина.

В похоронах сенатора Грэма также примут участие президент Украины Владимир Зеленский и финский лидер Александр Стубб.

В рамках визита в Вашингтон Зеленский встретится с Трампом в Белом доме.