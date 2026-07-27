Президент Фінляндії відвідає похорон сенатора Грема

Президент Фінляндії Александр Стубб відвідає похорон сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні.

Про це повідомили у канцелярії президента Фінляндії, пише "Європейська правда".

У вівторок, 28 липня, Стубб візьме участь у державній похоронній церемонії, яка відбудеться у Національному соборі Вашингтона.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем відіграв ключову роль у "гольф-дипломатії" між фінським президентом Стуббом і президентом США Дональдом Трампом. Саме Грем запропонував Стуббу зіграти в гольф із Трампом після зустрічі у Мюнхені в лютому минулого року.

Під час спільної гри в гольф у березні 2025 року, яка пройшла за участі Грема у США, Стубб і Трамп обговорювали, зокрема, Україну.

Участь у похороні сенатора Грема візьме також президент України Володимир Зеленський. У рамках візиту до Вашингтона Зеленський матиме зустріч з Трампом у Білому домі.