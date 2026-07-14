Сейм Литви затвердив програму нового уряду

Сейм Литви у вівторок, 14 липня, проголосував за програму нового уряду під керівництвом лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

72 зі 141 члена Сейму підтримали нову урядову програму. 29 законодавців проголосували проти, а четверо утрималися. Решта парламентарів були відсутні на засіданні.

Програма уряду Сінкявічюса містить зобов'язання утримувати оборонні витрати на рівні вище 5% ВВП та домагатися продовження присутності американських військ у Литві як ключового фактора стримування Росії.

Новий кабінет міністрів також обіцяє продовжувати надавати підтримку Україні.

"Було б помилкою вважати, що російська військова загроза зменшується через великі втрати, які вона зараз несе", – заявив прем’єр.

Окрім того, новий уряд прагне нормалізувати дипломатичні відносини з Китаєм.

Порівняно з програмою попередниці Сінкявічюса, Інги Ругінене, у програмному документі немає згадки про ізоляцію Білорусі.

В економічній та соціальній сфері уряд обіцяє "стримувати вплив цін" шляхом швидшого збільшення доходів населення. Він планує забезпечити безкоштовне харчування для дітей початкової школи у всіх школах, збільшити кошик неформальної освіти та підтримати сім’ї, які купують своє перше житло.

Офіційне затвердження Сеймом урядової програми відкриває шлях до початку роботи нового уряду.

Нещодавно Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви", що призвело до відставки уряду Інги Ругінене.

Детальніше про це читайте у статті: Підтримка України та мовчанка щодо Білорусі: чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви.