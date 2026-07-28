Пентагон начал пересмотр присутствия американских войск в Европе

Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению войск на континенте.

Об этом 28 июля сообщил в соцсети Х заместитель министра обороны США Элбридж Колби, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Министерство обороны начало пересмотр военного присутствия в Европе, о котором министр Хегсет объявил на последней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе", – написал Колби.

По его словам, результат такого пересмотра призван гарантировать, что НАТО быстро и необратимо движется к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою конвенционную оборону.

"Результатом этого пересмотра станет ускорение перехода НАТО к более прочному, справедливому и устойчивому альянсу, продолжение траектории позитивных изменений, достигнутых президентом Трампом и его командой, которые стимулируют и дают возможность союзникам возглавить обычную оборону Европы", – написал Колби.

Напомним, в июне в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО Пит Хегсет рассказал о движении к "НАТО 3.0" с более значительной ролью Европы.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки, о чем рассказывалось в статье: НАТО версии 3.0. Как Европа урегулировала конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.