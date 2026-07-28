Сенаторы США достигли соглашения о новых санкциях против России и Ирана

Двухпартийная группа сенаторов США во вторник объявила о достижении соглашения по долгожданному законопроекту, который позволит президенту Дональду Трампу ввести дополнительные ограничения в отношении основных покупателей российских энергоресурсов, а также Ирана.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трамп дал понять, что поддерживает эту меру, инициатором которой выступил покойный сенатор Линдси Грэм.

Процедурное голосование по нему назначено на поздний вечер вторника.

Законопроект продлевает действие санкций против Ирана и отдельно касается экспортеров российского газа и нефти.

Согласно обнародованному на этой неделе тексту, документ наделяет президента полномочиями вводить пошлины против пятерки крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа, а также против пяти стран, которые больше всего помогают России уклоняться от энергетических санкций.

Хотя за этот законопроект долго боролись Грэм и другие сторонники Украины, он может поставить под угрозу и без того нестабильные торговые отношения США с Китаем и Индией, которые являются ведущими покупателями российских энергоресурсов.

Известно, что во вторник вечером в Вашингтоне с сенаторами, поддерживающими принятие законопроекта, встретится президент Украины Владимир Зеленский.

Также в Вашингтоне Зеленский встретится с Трампом, их беседа будет закрытой для прессы.