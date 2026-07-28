Зустріч Зеленського і Трампа буде закритою для преси

Вівторкова зустріч президентів України і США у Вашингтоні пройде без представників ЗМІ: очікується, що лідери не робитимуть публічних коментарів.

Про це повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа розпочнеться о 9:30 за Вашингтоном (16:30 з Києвом) і пройде без ЗМІ. "Очікуємо лише фото звідти", – повідомив Никифоров.

Пізніше, об 11:00 (18:00 за Києвом) у Зеленського запланована зустріч з фінським президентом Александром Стуббом. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом.

О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Раніше Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.

Варто зазначити, що телеканал CNN раніше повідомив, що ключовою темою зустрічі Зеленського і Трампа стане мирний процес між Україною і РФ.

Також ЗМІ дізнались, що усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.