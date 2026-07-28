Лідер румунських ультраправих прокоментував інциденти з російськими дронами

Лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон привітав збиття дронів-порушників румунськими пілотами та утримався від покладання відповідальності лише на Росію, згадавши про "обидві сторони".

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує Digi24.

Виступаючи в румунському парламенті у вівторок, Сіміон схвально висловився про румунських військових, які збили дронів-порушників у небі Румунії, та заявив, що вони роблять "диво" попри нібито неналежне спорядження і заробітну плату.

"Ми засуджували і засуджуємо війну Росії проти України від початку. Було зрозуміло, що це зачепить нас. Ми маємо засуджувати будь-яку країну, яка стоїть за цими нальотами дронів. Сподіваємося, що ці атаки, що стаються з боку обох сторін, не є умисними", – сказав Сіміон, ймовірно маючи на увазі під інцидентом з боку України вибух морського дрона у Констанці.

Стосовно вислання російського дипломата Джордже Сіміон прокоментував, що "сподівається, що тимчасовий уряд не втягне країну у війну".

При цьому лідер ультраправих заявив, що "не змінив думки" з приводу того, що партія свого часу голосувала проти закону щодо збиття безпілотників.

"Опоненти, які нас атакують, що ми нібито проти збиття безпілотників, дискредитують самі себе. У нас була поправка, що ми не погоджуємося з тим, щоб Румунія уступала командування іншим країнам", – заявив він.

Нагадаємо, 26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрон, який порушив її повітряний простір.

Після цих випадків Бухарест відкликав свого посла у Росії для консультацій та вислав російського дипломата з країни.

Президент Румунії Нікушор Дан відправив до США свого радника з питань національної безпеки Маріуса Лазурку та начальника Генерального штабу оборони генерала Георгіцу Влада, де вони, зокрема, мають обговорити з представниками влади інциденти з російськими дронами.



