Лидер румынских ультраправых прокомментировал инциденты с российскими дронами

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион приветствовал сбитие нарушающих границу дронов румынскими пилотами и воздержался от возложения ответственности исключительно на Россию, упомянув "обе стороны".

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует Digi24.

Выступая в румынском парламенте во вторник, Симион одобрительно отозвался о румынских военных, сбивших нарушившие границу дроны в небе Румынии, и заявил, что они творят "чудо", несмотря на якобы ненадлежащее снаряжение и заработную плату.

"Мы осуждали и осуждаем войну России против Украины с самого начала. Было понятно, что это затронет нас. Мы должны осуждать любую страну, стоящую за этими налетами дронов. Надеемся, что эти атаки, происходящие со стороны обеих сторон, не являются преднамеренными", – сказал Симион, вероятно, имея в виду инцидент со стороны Украины – взрыв морского дрона в Констанце.

Что касается высылки российского дипломата, Симион прокомментировал, что "надеется, что временное правительство не втянет страну в войну".

При этом лидер ультраправых заявил, что "не изменил мнения" по поводу того, что партия в свое время голосовала против закона о сбивании беспилотников.

"Оппоненты, которые атакуют нас, утверждая, что мы якобы против сбивания беспилотников, дискредитируют сами себя. У нас была поправка, согласно которой мы не согласны с тем, чтобы Румыния уступала командование другим странам", – заявил он.

Напомним, 26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший её воздушное пространство.

После этих инцидентов Бухарест отозвал своего посла в России для консультаций и выслал российского дипломата из страны.

Президент Румынии Никушор Дан отправил в США своего советника по вопросам национальной безопасности Мариуса Лазурку и начальника Генерального штаба обороны генерала Георгицу Влада, где они, в частности, должны обсудить с представителями властей инциденты с российскими дронами.