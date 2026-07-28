Україні треба здійснити 25 реформ, щоб отримати 10 млрд євро до кінця 2026 року

Для того, щоб отримати понад 10 млрд євро на підтримку українського бюджету в рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро та механізму Ukraine Facility, українська влада має виконати 25 реформ/кроків.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Щоб отримати ще 10 млрд євро з 90 млрд від ЄС на підтримку бюджету, Україна має здійснити 25 кроків.

Йдеться про оновлений план реформ "Український план" в рамках механізму Ukraine Facility, який був принципово схвалений послами ЄС минулого тижня та має бути затверджений Радою ЄС за письмовою процедурою у четвер, 30 липня.

Згідно з планом, Україна може отримати 2,86 млрд євро за виконаний перелік з семи реформ, до яких входять набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів керівного рівня, законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу, а також удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств.

Також Україна у 2026 році може отримати великий транш у 7,5 млрд євро, якщо виконає 18 реформ/кроків, які включають в себе призначення незалежних наглядових рад державних підпприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоровʼя, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 млн євро тощо.

"Український план" в рамках механізму Ukraine Facility визначає ще 34 реформи/кроки, за виконання яких офіційний Київ може отримати ще 5 млрд євро у 2026 році.

Як повідомляла "Європейська правда", уряд України схвалив узгоджені з Єврокомісією зміни до плану Ukraine Facility ще 11 червня.

З новим планом ЄС встановлює суворіші умови щодо реформ для отримання Україною макрофінансових траншів – тим часом Київ чинить опір проханням Брюсселя.

Докладніше – в матеріалі Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України.