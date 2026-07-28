Украине надо осуществить 25 реформ, чтобы получить 10 млрд евро до конца 2026 года

Для того чтобы получить более 10 млрд евро на поддержку украинского бюджета в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility, украинская власть должна выполнить 25 реформ.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.



Чтобы получить еще 10 млрд евро из 90 млрд от ЕС на поддержку бюджета, Украина должна осуществить 25 шагов.



Речь идет об обновленном плане реформ "Украинский план" в рамках механизма Ukraine Facility, который был принципиально одобрен послами ЕС на прошлой неделе и должен быть утвержден Советом ЕС по письменной процедуре в четверг, 30 июля.



Согласно плану, Украина может получить 2,86 млрд евро за выполненный перечень из семи реформ, в которые входят вступление в силу законодательства, которое обеспечивает прозрачный и честный отбор прокуроров руководящего уровня, законодательства об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса, а также усовершенствование государственного электронного реестра фермерских хозяйств.



Также Украина в 2026 году может получить большой транш в 7,5 млрд евро, если выполнит 18 реформ/шагов, которые включают в себя назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, внедрение обновленной IT-системы для выполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение, обеспечение жильем ветеранов с инвалидностью, членов семей погибших ветеранов и внутренне перемещенных лиц на сумму не менее 200 млн евро и т. д.



"Украинский план" в рамках механизма Ukraine Facility определяет еще 34 реформы/шага, за выполнение которых официальный Киев может получить еще 5 млрд евро в 2026 году.



Как сообщала "Европейская правда", правительство Украины одобрило согласованные с Еврокомиссией изменения к плану Ukraine Facility еще 11 июня.



С новым планом ЕС устанавливает более строгие условия относительно реформ для получения Украиной макрофинансовых траншей – тем временем Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.



Подробнее – в материале Больше денег в обмен на реформы. Какие требования добавил ЕС в программу финансирования Украины.