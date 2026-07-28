Зеленський зустрівся у Вашингтоні з президентом Фінляндії
Новини — Вівторок, 28 липня 2026, 19:17 —
Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся у Вашингтоні з фінськом колегою Александром Стуббом.
Про це глава держави розповів у соцмережах, пише "Європейська правда".
За словами Зеленського, вони обмінялися деталями своїх зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії.
"Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях. Паралельно робимо все, щоб було більше захисту для українців та українок від російських ударів. Я вдячний за детальне розуміння наших потреб. Ракети для "Петріотів" буквально потрібні кожного дня", – написав Зеленський.
Він повідомим про підготовку важливих зустрічей у серпні у контексті дипломатичної роботи.
Також у вівторок Зеленський провів зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.
Вони, за словами Зеленського, обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".