Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом Финляндии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Вашингтоне со своим финским коллегой Александром Стуббом.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, они обменялись подробностями своих встреч в Америке и обсудили перспективы, которые сейчас открываются в дипломатии.

"Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, усложняется и ситуация в российской экономике – Алекс отметил наши успехи в области дальнобойных санкций. Параллельно делаем все, чтобы обеспечить украинцам и украинкам большую защиту от российских ударов. Я благодарен за детальное понимание наших потребностей. Ракеты для "Патриотов" нужны буквально каждый день", – написал Зеленский.

Он сообщил о подготовке важных встреч в августе в контексте дипломатической работы.

Также во вторник Зеленский провел встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Они, по словам Зеленского, обсудили лицензии на производство перехватчиков для "Патриот" и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".