Міністр оборони Латвії пояснив, чому Росія не готова атакувати НАТО

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс переконаний, що наразі прямий конвенційний військовий напад Росії на НАТО неможливий.

Заяву очільника латвійського оборонного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Мелніс пояснив, що Росія застрягла в Україні. Україна успішно веде бойові дії, знищує російську логістику, а також завдає ударів по об’єктах у глибокому тилу, що не дозволяє Росії розвивати подальший наступ.

Тому, на думку міністра, прямий конвенційний військовий напад на НАТО зараз неможливий.

Для організації масштабного нападу Росії довелося б перекинути свої сили з України, сформувати підрозділи поблизу країн Балтії та розпочати атаку. В НАТО помітили б такі дії завчасно.

Крім того, якби Росія пішла на такий крок, це відкрило б перед українцями набагато більше можливостей для проведення власних операцій, чого Росія собі дозволити не може.

"Чи може Росія дозволити собі воювати на два фронти? Це буде стратегічною помилкою. Вже сам напад на Україну – це стратегічна помилка й прорахунок. Тому найближчим часом Росія не зможе зробити нічого подібного. Я кажу це не лише для того, щоб заспокоїти", – підкреслив міністр.

Говорячи про здатність Росії організовувати провокації, Мелніс зазначив, що вони вже відбуваються. Одним зі способів він назвав організацію нелегальної міграції.

Разом із тим Росія може організувати й інші види провокацій, однак армія та служби внутрішніх справ готові реагувати, запевнив глава Міноборони Латвії.

Водночас міністр вважає, що в майбутньому Росія відновить свою армію, однак саме тому НАТО створює набагато сильніші армії, здатні зупинити, а за потреби й розгромити її, щоб Росія не змогла реалізувати подібні плани.

"Але чи зможемо ми зазирнути в голову [господаря Кремля Владіміра] Путіна? Ні. Ми маємо бути готовими і готуємо свої сили так, щоб бути готовими як до провокацій, так і до захисту держави", – додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ситуація, що склалась нині у російсько-українській війні, чинить тиск на Путіна, тому він може вдатися до "чогось ризикованого".

Перед тим Сікорський висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.