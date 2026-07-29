Министр обороны Латвии объяснил, почему Россия не готова атаковать НАТО

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис убежден, что в настоящее время прямое конвенционное военное нападение России на НАТО невозможно.

Заявление главы латвийского оборонного ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Мелнис пояснил, что Россия застряла в Украине. Украина успешно ведет боевые действия, уничтожает российскую логистику, а также наносит удары по объектам в глубоком тылу, что не позволяет России развивать дальнейшее наступление.

Поэтому, по мнению министра, прямое конвенционное военное нападение на НАТО сейчас невозможно.

Для организации масштабного нападения России пришлось бы перебросить свои силы из Украины, сформировать подразделения вблизи стран Балтии и начать атаку. В НАТО заметили бы такие действия заранее.

Кроме того, если бы Россия пошла на такой шаг, это открыло бы перед украинцами гораздо больше возможностей для проведения собственных операций, чего Россия себе позволить не может.

"Может ли Россия позволить себе воевать на два фронта? Это будет стратегической ошибкой. Уже само вторжение в Украину – это стратегическая ошибка и просчет. Поэтому в ближайшее время Россия не сможет сделать ничего подобного. Я говорю это не только для того, чтобы успокоить", – подчеркнул министр.

Говоря о способности России организовывать провокации, Мелнис отметил, что они уже происходят. Одним из способов он назвал организацию нелегальной миграции.

Вместе с тем Россия может организовать и другие виды провокаций, однако армия и службы внутренних дел готовы реагировать, заверил глава Минобороны Латвии.

В то же время министр считает, что в будущем Россия восстановит свою армию, однако именно поэтому НАТО создает гораздо более сильные армии, способные остановить, а при необходимости и разгромить её, чтобы Россия не смогла реализовать подобные планы.

"Но сможем ли мы заглянуть в голову [хозяина Кремля Владимира] Путина? Нет. Мы должны быть готовы и готовим свои силы так, чтобы быть готовыми как к провокациям, так и к защите государства", – добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что сложившаяся сейчас ситуация в российско-украинской войне оказывает давление на Путина, поэтому он может прибегнуть к "чему-то рискованному".

Ранее Сикорский высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.