Азербайджан передав Україні майже 40 тонн обладнання для критичної інфраструктури

З Азербайджану до України надійшло майже 40 тонн обладнання, яке допоможе посилити роботу українських залізничників та підтримати критичну інфраструктуру.

Про це йдеться в заяві українського Міністерства енергетики в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, обладнання з Азербайджану було доставлено через спеціальний хаб Міненерго.

У відомстві додали, що майже щодня з хабу відправляється обладнання до різних регіонів України. Це допомагає забезпечити функціонування як енергетичного сектору, так і іншої критичної інфраструктури в умовах постійної загрози російських атак.

"Дякуємо Азербайджану та компанії STP Global Cable за солідарність з Україною та підтримку нашої критично важливої інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану було підписано шість двосторонніх документів.

Після візиту Зеленського Азербайджан передав Україні п’ять пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу.