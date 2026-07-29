Азербайджан передал Украине почти 40 тонн оборудования для критической инфраструктуры

Из Азербайджана в Украину поступило почти 40 тонн оборудования, которое поможет усилить работу украинских железнодорожников и поддержать критическую инфраструктуру.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, оборудование из Азербайджана было доставлено через специальный хаб Минэнерго.

В ведомстве добавили, что почти ежедневно из хаба отправляется оборудование в различные регионы Украины. Это помогает обеспечить функционирование как энергетического сектора, так и другой критически важной инфраструктуры в условиях постоянной угрозы российских атак.

"Благодарим Азербайджан и компанию STP Global Cable за солидарность с Украиной и поддержку нашей критически важной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан было подписано шесть двусторонних документов.

После визита Зеленского Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.