Лідер британських "зелених" відмовився перепросити у Фараджа через скандальне фото

Лідер Партії зелених Зак Поланскі заявив, що не буде просити вибачення у лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа за "ненавмисну помилку".

Про це він сказав BBC, передає "Європейська правда".

Скандал розгорівся після того, як Поланскі опублікував фото, яке, за його словами, було п’ятим з серії з 20 знімків. На зображенні, яке Поланскі перепостив своїм 700 тисячам підписникам, зображено чоловіка в чорній футболці з малюнком гільйотини та написом "ми маємо плани на Найджела" – очевидне посилання на лідера Reform UK Найджела Фараджа.

На запитання, чи хоче він перепросити у Фараджа за це, Поланскі відповів, що "якби зробив це навмисно – то попросив би вибачення".

"Оскільки це була помилка, я вважаю, що головне – це зазначити, що це була помилка, а також переконатися, що я засуджую політичне насильство, і, що найважливіше, взяти на себе зобов’язання поводитися краще в соціальних мережах", – наголосив він.

Також Поланскі відмовився просити вибачення й через те, що Фарадж начебто обрізав зображення так, щоб створити враження, ніби він сам його опублікував, що, на його думку, було "принципово нечесним" і лише поглибило проблему.

"Ви знаєте не гірше за мене, що як тільки я це зроблю, Найджел Фарадж розбіжиться по всіх соціальних мережах, стверджуючи, що він мав рацію щодо підбурювання до вбивства, і все це знову набере обертів. Я вважаю важливим поставити межу і не грати за його правилами… Важливо, щоб він був у безпеці, важливо, щоб ми засуджували політичне насильство, але я також усвідомлюю, що це є саме політичною атакою", – акцентував він.

Також лідер "зелених" додав, що якщо Фарадж захоче перепросити за всі ті випадки, коли він наражав інших людей на небезпеку – то він "з радістю" перепросить також.

Варто зазначити, що Reform UK подала заяву в поліцію на лідера Партії зелених через цей інцидент.

Нещодавно британська поліція затримала чоловіка, який міг погрожувати Фараджу у соціальних мережах.