Лидер британских "зелёных" отказался извиниться перед Фараджем из-за скандального фото

Лидер Партии зелёных Зак Полански заявил, что не будет извиняться перед лидером правопопулистской партии Reform UK Найджелом Фараджем за "непреднамеренную ошибку".

Об этом он сообщил BBC, передает "Европейская правда".

Скандал разгорелся после того, как Полански опубликовал фото, которое, по его словам, было пятым из серии из 20 снимков. На изображении, которое Полански перепостил своим 700 тысячам подписчиков, запечатлен мужчина в черной футболке с рисунком гильотины и надписью "у нас есть планы на Найджела" – явная отсылка к лидеру Reform UK Найджелу Фараджу.

На вопрос, хочет ли он извиниться перед Фараджем за это, Полански ответил, что "если бы сделал это намеренно – то попросил бы прощения".

"Поскольку это была ошибка, я считаю, что главное – это отметить, что это была ошибка, а также убедиться, что я осуждаю политическое насилие, и, что самое важное, взять на себя обязательство вести себя лучше в социальных сетях", – подчеркнул он.

Кроме того, Полански отказался извиняться и из-за того, что Фарадж якобы обрезал изображение так, чтобы создать впечатление, будто он сам его опубликовал, что, по его мнению, было "принципиально нечестно" и лишь усугубило проблему.

"Вы знаете не хуже меня, что как только я это сделаю, Найджел Фарадж разбежится по всем социальным сетям, утверждая, что он был прав насчёт подстрекательства к убийству, и всё это снова наберёт обороты. Я считаю важным поставить точку и не играть по его правилам… Важно, чтобы он был в безопасности, важно, чтобы мы осуждали политическое насилие, но я также осознаю, что это именно политическая атака", – подчеркнул он.

Также лидер "зелёных" добавил, что если Фарадж захочет извиниться за все те случаи, когда он подвергал других людей опасности, – то он "с радостью" извинится также.

Стоит отметить, что Reform UK подала заявление в полицию на лидера Партии зелёных в связи с этим инцидентом.

Недавно британская полиция задержала мужчину, который, возможно, угрожал Фараджу в социальных сетях.