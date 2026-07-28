У Британії розгорівся конфлікт між ультраправими та "зеленими" через допис у соцмережах

Правопопулістська британська партія Reform UK подала заяву в поліцію на лідера Партії зелених Зака Поланскі після того, як він опублікував суперечливе зображення.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначається, на зображенні, яке Поланскі перепостив своїм 700 тисячам підписникам, зображено чоловіка в чорній футболці з малюнком гільйотини та написом "ми маємо плани на Найджела" – очевидне посилання на лідера Reform UK Найджела Фараджа.

Поланскі видалив цей допис, але Reform UK заявила, що подала на нього заяву в поліцію. Речник правих популістів Зія Юсуф розкритикував лідера "зелених" за цей допис.

"Зробити це всього за два тижні після вбивства нашої подруги Енн – це шокує. Це підбурювання до вбивства. Поліція повинна розглядати це саме так", – заявив Юсуф.

На це також відреагував і Фарадж. У соцмережі Х він опублікував скриншот допису Поланскі та зазначив, що якби опублікував щось "настільки провокативне" – очікував би, що його заарештують.

"Те саме має статися з Поланскі", – вважає Фарадж.

Скриншот: Х

А речник Партії зелених заявив, що Поланскі засуджує зображення на футболці.

"Його позначили у дописі з 20 зображеннями, і він натиснув "прийняти", не усвідомлюючи, що там є ще щось, крім того, що він бачив", – сказав він.

Також речник додав, що футболка є проявом поганого смаку, і зазначив, що "Зелені" закликають усіх, хто бере участь у публічному дискурсі, "проявляти доброту та не сприяти подальшому розколу".

Нещодавно британська поліція затримала чоловіка, який міг погрожувати Фараджу у соціальних мережах.

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