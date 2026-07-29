Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Захід нібито висував РФ ультиматум щодо України, але росіяни не підкорились через "власну гордість".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лавров сказав в інтерв’ю генеральному директору ТАСС.

За словами Лавова, Захід висував Росії ультиматум щодо врегулювання ситуації в Україні, "наполягаючи на збереженні нацистського режиму в Києві".

"Захід зараз нам каже, що вони ще подумають, коли варто відновити переговори з нами, але це будуть переговори, за одним столом на яких сиділи б Європа, Америка, Володимир Зеленський, президент Росії Владімір Путін. І перед цим, на їхню думку, необхідно оголосити перемир’я, припинення вогню. Після цього вони, прихильники Заходу, введуть багатонаціональні сили на чолі з Францією та Англією, а потім, отже, сядуть за стіл переговорів. Що це означає? Це ультиматум", – сказав Лавров.

Він додав, що якщо б цей "ультиматум" було виконано, то це б зберегло "нацистський режим", а "жодні території, де проводилися референдуми, визнавати не будуть".

"Але особливість нашого народу все-таки полягає в тому, що, наприклад, пам’ятаєте, як у Владіміра Маяковського у вірші "Бродвей" був такий рядок: "У радянських – власна гордість"? Це не тому, що вона з’явилася у радянських, а тому, що у росіян вона завжди була. Ця гордість залишається", – заявив Лавров.

Нагадаємо, 23 липня в Манілі держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч з Лавровим. Він заявив, що обговорив необхідність завершити війну проти України.

Як заявили у МЗС РФ, Лавров поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.