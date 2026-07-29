Лавров заявив, що гордість не довзолила РФ підкоритись "ультиматуму" Заходу щодо України
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Захід нібито висував РФ ультиматум щодо України, але росіяни не підкорились через "власну гордість".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лавров сказав в інтерв’ю генеральному директору ТАСС.
За словами Лавова, Захід висував Росії ультиматум щодо врегулювання ситуації в Україні, "наполягаючи на збереженні нацистського режиму в Києві".
"Захід зараз нам каже, що вони ще подумають, коли варто відновити переговори з нами, але це будуть переговори, за одним столом на яких сиділи б Європа, Америка, Володимир Зеленський, президент Росії Владімір Путін. І перед цим, на їхню думку, необхідно оголосити перемир’я, припинення вогню. Після цього вони, прихильники Заходу, введуть багатонаціональні сили на чолі з Францією та Англією, а потім, отже, сядуть за стіл переговорів. Що це означає? Це ультиматум", – сказав Лавров.
Він додав, що якщо б цей "ультиматум" було виконано, то це б зберегло "нацистський режим", а "жодні території, де проводилися референдуми, визнавати не будуть".
"Але особливість нашого народу все-таки полягає в тому, що, наприклад, пам’ятаєте, як у Владіміра Маяковського у вірші "Бродвей" був такий рядок: "У радянських – власна гордість"? Це не тому, що вона з’явилася у радянських, а тому, що у росіян вона завжди була. Ця гордість залишається", – заявив Лавров.
Нагадаємо, 23 липня в Манілі держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч з Лавровим. Він заявив, що обговорив необхідність завершити війну проти України.
Як заявили у МЗС РФ, Лавров поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.