Лавров заявил, что гордость не позволила РФ подчиниться "ультиматуму" Запада по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад якобы выдвигал РФ ультиматум в отношении Украины, но россияне не подчинились из-за "собственной гордости".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лавров сказал в интервью генеральному директору ТАСС.

По словам Лаврова, Запад выдвигал России ультиматум по урегулированию ситуации в Украине, "настаивая на сохранении нацистского режима в Киеве".

"Запад сейчас говорит нам, что они ещё подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, за одним столом на которых сидели бы Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим, по их мнению, необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, сторонники Запада, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией, а затем, следовательно, сядут за стол переговоров. Что это означает? Это ультиматум", – сказал Лавров.

Он добавил, что если бы этот "ультиматум" был выполнен, то это сохранило бы "нацистский режим", а "никакие территории, где проводились референдумы, признавать не будут".

"Но особенность нашего народа все-таки заключается в том, что, например, помните, как у Владимира Маяковского в стихотворении "Бродвей" была такая строка: "У советских – собственная гордость"? Это не потому, что она появилась у советских, а потому, что у русских она всегда была. Эта гордость остается", – заявил Лавров.

Напомним, 23 июля в Маниле госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с Лавровым. Он заявил, что обсудил необходимость завершить войну против Украины.

Как заявили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о "реальном" положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.