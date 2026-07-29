Драпатий розповів командувачу сил НАТО в Європі своє бачення перемоги у війні

Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці головнокомандувача у Facebook, пише "Європейська правда".

За словами Драпатого, він окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть її здобути.

"На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії", – розповів Драпатий.

За його словами, триває робота над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви.

Він подякував генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також президенту Трампу, міністру оборони Гегсету та Сполученим Штатам Америки за військову допомогу Україні в межах програми PURL.

Нагадаємо, раніше у НАТО, коментуючи призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, наголосили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною.

Також варто зазначити, що єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Михайла Федорова, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.