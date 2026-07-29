Драпатый поделился с командующим силами НАТО в Европе своим видением победы в войне

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Вооруженными Силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Об этом говорится в сообщении на странице главнокомандующего в Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам Драпатого, он изложил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут её добиться.

"На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных сферах, не допускать проникновения противника в зоны нашей обороны, наращивать дальний и средний огневой удар по врагу. Подчеркнул необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и увеличения их автономии", – рассказал Драпатый.

По его словам, продолжается работа над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономический потенциал Москвы.

Он поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента Трампа, министра обороны Хегсета и Соединенные Штаты Америки за военную помощь Украине в рамках программы PURL.

Напомним, ранее в НАТО, комментируя назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ, подчеркнули, что стратегия поддержки Украины со стороны Альянса остается четкой и непоколебимой.

Также стоит отметить, что еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, комментируя отставку Михаила Федорова, заметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.