З порому, що сів на мілину на Дунаї між Болгарією і Румунією, евакуювали близько 200 пасажирів

Болгарські служби евакуювали усіх пасажирів зі швейцарського круїзного пароплава, що безнадійно сів на мілину на Дунаї.

Про це повідомляє болгарське BTA, пише "Європейська правда".

Болгарська прикордонна поліція завершила евакуацію 186 пасажирів з борту швейцарського круїзного пароплава Viking Ullur, що сів на мілину на Дунаї між Болгарією та Румунією в районі селища Гомотарці ввечері у понеділок.

Спроби зрушити пароплав з мілини завершились невдачею, а залишати людей на борту на довший час було неможливо через обмежені запаси продуктів і води – їх планували поповнити у наступному порту на маршруті.

Компанія-адміністратор судна спершу відправила інший пароплав, що мав підібрати пасажирів, проте йому не вдалося підійти до застряглого судна.

Подальші перспективи 52 членів екіпажу поки невизначені, наразі вони залишились на борту. Судно може залишитись на тому ж місці на тривалий час, або його знову спробують зрушити з мілини, залежно від ситуації з рівнем води.

Наприкінці липня в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років.

У Німеччині через низький рівень води також серйозно ускладнилося судноплавство на кількох великих річках.



