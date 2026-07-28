У Румунії на Дунаї сів на мілину пароплав з понад 200 людьми на борту
У Румунії через падіння рівня води в Дунаї сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людьми на борту.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Пасажирський пароплав під прапором Швейцарії вийшов у рейс з порту Дробета-Турну-Северин на південному заході Румунії, фактично на кордоні з Сербією, і прямував до болгарського міста Видин.
В районі румунського міста Салча він застряг на мілині – через вкрай низький рівень води у Дунаї. Протягом вечора понеділка й ранку вівторка відбулось кілька спроб зрушити пароплав з місця, але це так і не вдалося.
На борту пароплава – 186 пасажирів і 52 членів екіпажу. Шанси на його зняття з мілини вважають незначними.
Наприкінці липня в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років.
У Німеччині через низький рівень води також серйозно ускладнилося судноплавство на кількох великих річках.