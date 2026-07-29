С парома, севшего на мель на Дунае между Болгарией и Румынией, эвакуировали около 200 пассажиров

Болгарские службы эвакуировали всех пассажиров со швейцарского круизного парохода, безнадежно севшего на мель на Дунае.

Об этом сообщает болгарское агентство BTA, пишет "Европейская правда".

Болгарская пограничная полиция завершила эвакуацию 186 пассажиров с борта швейцарского круизного парохода Viking Ullur, который сел на мель на Дунае между Болгарией и Румынией в районе поселка Гомотарцы вечером в понедельник.

Попытки сдвинуть пароход с мели закончились неудачей, а оставлять людей на борту надолго было невозможно из-за ограниченных запасов продуктов и воды – их планировали пополнить в следующем порту на маршруте.

Компания-администратор судна сначала направила другой пароход, который должен был забрать пассажиров, однако ему не удалось подойти к застрявшему судну.

Дальнейшая судьба 52 членов экипажа пока не определена, они пока остаются на борту. Судно может остаться на том же месте на длительное время, либо его снова попытаются сдвинуть с отмели, в зависимости от ситуации с уровнем воды.

В конце июля в румынской части Дуная зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет.

В Германии из-за низкого уровня воды также серьезно затруднилось судоходство на нескольких крупных реках.