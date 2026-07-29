Пашинян заявив Путіну про право Вірменії іти альтернативним шляхом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нещодавній телефонній розмові з російським правителем Владіміром Путіним говорив про легітимне право Вірменії "формувати для себе альтернативи".

Заяву Пашиняна журналістам у середу наводить "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час розмови з Путіним вдалося порозумітись "щодо низки питань".

Він зазначив, що "найважливіше питання полягає в тому, що Вірменія має легітимне право формулювати для себе альтернативи".

"І я сказав президенту Росії, що ми оголосили про цей шлях і підемо ним, особливо зараз, коли народ Вірменії проголосував за це. Я не уявляю, щоб ми в результаті нашої політики могли опинитися в ситуації, коли Вірменія не матиме альтернатив; той час минув, коли у нас не було альтернатив", – заявив Пашинян.

За його словами, проблеми з експортом вірменських товарів на ринки Росії та ЄАЕС виникли, "оскільки Вірменія оголосила про політику альтернатив". "Легітимність цієї політики визнають також колеги з Росії, що дуже важливо. Питання в тому, коли ця альтернатива має бути реалізована", – сказав він.

Як вважає Пашинян, "це проблема не Вірменії, а ЄАЕС".

"Фактично виходить, що ЄАЕС паралізований і не працює. Якщо це питання швидко не вирішиться, дозвольте спрогнозувати, що це стане початком кінця ЄАЕС. Але у нас немає планів оголошувати про вихід із ЄАЕС", – заявив вірменський прем’єр.

27 липня з ініціативи вірменської сторони відбулася телефонна розмова Путіна з Пашиняном, повідомила раніше пресслужба Кремля.

У розмові йшлося, зокрема, про обмеження на імпорт низки вірменських товарів до Росії.

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