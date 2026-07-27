Пашинян у розмові з Путіним просив про скасування обмежень на імпорт вірменських товарів

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним; йшлося зокрема про обмеження на імпорт низки вірменських товарів до Росії.

Про це повідомило агентство Armenpress, пише "Європейська правда".

Телефонна розмова Пашиняна і Путіна стосувалася "проблем, що виникли у двосторонніх економічних відносинах" Вірменії та Росії.

Глава вірменського уряду наголосив, що обмеження на експорт товарів вірменського походження на ринок РФ суперечать договірно-правовій базі між двома країнами та нормам Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), і попросив вжити заходів для врегулювання цих проблем.

Пашинян також прокоментував заклики Москви та інших членів ЄАЕС провести референдум щодо вибору між членством Єревана в ЄС та в Євразійському економічному союзі. Глава уряду Вірменії наголосив, що проведення такого референдуму можливе лише після надсилання країною офіційної заявки щодо членства в ЄС.

Водночас він наголосив на готовності вирішувати питання двосторонніх відносин з РФ шляхом "відкритого, партнерського та дружнього діалогу".

Нагадаємо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку через її зближення з ЄС.

4 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет підтримки для Вірменії на знак солідарності з цією країною, яка стала жертвою торговельних обмежень з боку Росії.

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