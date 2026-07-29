Пашинян заявил Путину о праве Армении идти альтернативным путем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с российским правителем Владимиром Путиным говорил о легитимном праве Армении "формировать для себя альтернативы".

Заявление Пашиняна журналистам в среду приводит "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время разговора с Путиным удалось достичь взаимопонимания "по ряду вопросов".

Он отметил, что "самый важный вопрос заключается в том, что Армения имеет легитимное право формировать для себя альтернативы".

"И я сказал президенту России, что мы объявили об этом пути и пойдем по нему, особенно сейчас, когда народ Армении проголосовал за это. Я не представляю, чтобы мы в результате нашей политики могли оказаться в ситуации, когда у Армении не будет альтернатив; то время прошло, когда у нас не было альтернатив", – заявил Пашинян.

По его словам, проблемы с экспортом армянских товаров на рынки России и ЕАЭС возникли, "поскольку Армения объявила о политике альтернатив". "Легитимность этой политики признают также коллеги из России, что очень важно. Вопрос в том, когда эта альтернатива должна быть реализована", – сказал он.

Как считает Пашинян, "это проблема не Армении, а ЕАЭС".

"Фактически получается, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте прогнозировать, что это станет началом конца ЕАЭС. Но у нас нет планов объявлять о выходе из ЕАЭС", – заявил армянский премьер.

27 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Пашиняном, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

В разговоре речь шла, в частности, об ограничениях на импорт ряда армянских товаров в Россию.

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